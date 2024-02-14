Копылов — о своей серии нокаутов: «Спарринг-партнеры начали бить меня сильнее»

Российский боец UFC Роман Копылов рассказал о том, что поменялось в его жизни после серии из четырех досрочных побед.

«Я не считаю, что у меня есть какая-то слава. Все в моей жизни идет как обычно. Ничего не поменялось. Разве что спарринг-партнеры еще сильнее начинают бить меня, чтобы свой уровень проверить. Сильнее борют и лупят. Думают: если я его бью, мне тогда вообще никто не страшен. Только сложнее становится», — цитирует Копылова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Копылов провел в сентябре прошлого года. Тогда россиянин нокаутировал американца Джоша Фремда. С учетом этого поединка он победил досрочно в четырех боях.

Всего на счету 32-летнего спортсмена 14 поединков в профессиональной карьере, в 12 из которых он выходил победителем.