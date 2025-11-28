Чендлер оценил шансы Пимблетта в поединке с Топурией

Бывший претендент на титул UFC в легком весе американец Майкл Чендлер прокомментировал потенциальный поединок между грузином Илией Топурией и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Думаю, у Пэдди хороший шанс продержаться раунд-два, потому что он не будет вступать в размен, как Оливейра. Мы понимали, что будет с Оливейрой, если по нему попадешь хуком или правым прямым. В конечном итоге это не такой уж и большой мисматч, как считает большинство, но это определенно мисматч», — приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.

25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе Пимблетт проведет бой за временный титул с американцем Джастином Гэтжи.