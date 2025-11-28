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28 ноября 2025, 16:17

Чендлер оценил шансы Пимблетта в поединке с Топурией

Анастасия Пилипенко

Бывший претендент на титул UFC в легком весе американец Майкл Чендлер прокомментировал потенциальный поединок между грузином Илией Топурией и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Думаю, у Пэдди хороший шанс продержаться раунд-два, потому что он не будет вступать в размен, как Оливейра. Мы понимали, что будет с Оливейрой, если по нему попадешь хуком или правым прямым. В конечном итоге это не такой уж и большой мисматч, как считает большинство, но это определенно мисматч», — приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.

25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе Пимблетт проведет бой за временный титул с американцем Джастином Гэтжи.

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Илия Топурия
Майкл Чендлер
Пэдди Пимблетт
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