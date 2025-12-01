Аспиналл — о Гане: «Этот парень пытался выковырять мне глаза на протяжении всего раунда»

Британский боец UFC Том Аспиналл рассказал, все еще ожидает медицинского разрешения на возвращение к тренировкам после тычка в глаз от фрацуза Сирила Гана во время их титульного боя 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

32-летний Аспиналл опубликовал в соцсети медицинское заключение, в котором перечисляются последствия тычка со стороны 35-летнего Гана.

Поединок в итоге был признан несостоявшимся.

«Когда это произошло, я не придал этому особого значения. Я подумал, что это случайный тычок. Когда я пересмотрел бой, тогда до меня действительно дошла суть происходящего. Этот парень пытался, черт возьми, выковырять мне глаза на протяжении всего раунда. В множественных разменах, почти в каждом эпизоде, где я мог бы создать для него опасность, он выставлял пальцы в сторону моих глаз. Этот парень жульничал с первой секунды. Способ, которым он хотел выиграть бой, — вывести меня из строя с помощью читерства», — написал боец.

Аспиналл также прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта, в которых он упомянул кровотечение из носа и заявил, что он якобы не захотел продолжать бой.

«Я не продолжил, и я скажу вам почему. Потому что я не чертовски глуп. Я не буду выходить и сражаться с одним из лучших ударников в мире, когда не вижу одним глазом. Я знаю, как боец ММА, что в бою случаются вещи, которые ограничивают твои возможности. Если это легальный прием — ты должен пройти через это. Такова наша работа. Но если это запрещенный прием, зачем мне рисковать своим здоровьем, когда я вообще ничего не вижу?» — отметил англичанин.

В профессиональных ММА у Аспиналла 15 побед и 3 поражения. Он является чемпионом UFC в тяжелом весе.