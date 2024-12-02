Чемпион UFC Мухаммад: «Никогда не буду драться с Махачевым — он мой брат»

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Белал Мухаммад прокомментировал, возможен ли поединок против Ислама Махачева.

«Я никогда не буду драться с Исламом Махачевым — он мой брат, — сказал Мухммад MMA Uncensored. — После двух-трех побед у меня будет шанс подняться в средний вес, так что наши пути не пересекутся».

Белал Мухаммад стал чемпионом UFC благодаря победе над Леоном Эдвардсом. Ранее американец с палестинскими корнями тренировался в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова под руководством Хабиба Нурмагомедова.