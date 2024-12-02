Уиттакер: «Чимаев станет кошмаром для топовой пятерки дивизиона»

Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер поделился мнением о своем бывшем сопернике Хамзате Чимаеве.

«Мне интересно посмотреть, что он сделает дальше, — сказал австралиец MMA Fighting. — Хамзат станет кошмаром для большинства парней в топовой пятерке, потому что я не знаю, как можно остановить этот тейкдаун. Я думаю, он должен сразу выходить на Дрикуса. Не думаю, что Стрикленд должен получить титульный бой за то, что отсиживался в стороне, но это не мой выбор, не мое решение».

В октябре на турнире UFC 308 Чимаев победил Уиттакера болевым приемом на челюсть в первом раунде.