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1 декабря, 23:51

Тренер Волкова заявил, что боец стал сильнее во всех аспектах ММА перед турниром UFC 310

Руслан Минаев
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Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, прокомментировал подготовку к бою с Сирилом Ганом из Франции.

«Александр продуктивно готовится к бою с Сирилом Ганом в США, где провёл уже несколько месяцев. Могу сказать, что он стал сильнее во всех аспектах ММА за прошедшие после боя с французом три года. Насколько изменился сам Ган, пока сказать не могу. Мы узнаем об этом 8 декабря», — цитирует Кияшко Vprognoze.

Бой Волкова и Гана пройдет на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 8 декабря.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
UFC
ММА
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