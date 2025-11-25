Махачева наградили орденом «За заслуги в области спорта в Дагестане»

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев получил орден «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

Государственную награду бойцу вручил глава Дагестана Сергей Меликов на торжественной церемонии, которая состоялась 25 ноября.

«Ислам не только все пояса забрал, он еще и все государственные награды забрал в Дагестане. Еще одна победа — и нам придется еще один орден учреждать для тебя», — пошутил Меликов на видео, опубликованном в Telegram-канале UFC Eurasia.

В ночь с 15 на 16 ноября 34-летний Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену на турнире UFC 322 и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее он был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. Всего на счету россиянина 28 побед и 1 поражение в ММА.