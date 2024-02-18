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Сегодня, 11:45

Илия Топурия: «Никто из полулегковесов не достоин драться со мной»

Топурия считает, что никто в полулегком весе UFC не достоин драться с ним
Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) раскритиковал бойцов полулегкого дивизиона, отметив, что ни один боец не сможет навязать ему конкурентный поединок.

«Никто не достоин драться со мной. Дивизион реально полон бездарей. Мне нужен вызов, еще пару боев в этом дивизионе. Посмотрим, что будет дальше, но мне нужен серьезный вызов. Сейчас никто не даст мне бой», — сказал Топурия в интервью ESPN MMA.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

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