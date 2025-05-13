Джонс: «Некоторые обвиняют меня в уклонении от боя с Аспиналлом, но я живу лучшей жизнью»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал критику фанатов.

«Некоторые люди обвиняют меня в уклонении от боя с Томом, а я тем временем живу своей лучшей жизнью. Не знаю, считается ли это уклонением, когда живешь хорошо. Не думаю, что это так работает», — цитирует Джонса Bloody Elbow.

37-летний американец провел за карьеру 30 боев — 28 побед, 1 поражение и 1 поединок признан несостоявшимся. В последнем бою Джонс нокаутировал Стипе Миочича на турнире UFC 309 16 ноября 2024 года.

32-летний обладатель временного пояса чемпиона Тома Аспиналл провел 18 боев — 15 побед и 3 поражения.