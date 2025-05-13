Экс-чемпион UFC Усман хочет провести бой с Махачевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман готов провести бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Подраться с Махачевым, если выиграю у Бакли? Почему нет? Я люблю Ислама, Хабиба, всех ребят, мы можем поговорить об этом», — сказал Усман на Youtube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Усман 14 июня проведет бой с Хоакином Бакли на турнире UFC Fight Night 257. Ранее СМИ сообщали, что чемпион UFC в легком весе Махачев перейдет в полусредний вес для боя за титул UFC с Джеком Делла Маддаленой.