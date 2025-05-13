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13 мая 2025, 20:34

UFC анонсировал выступление главы организации Даны Уайта

Руслан Минаев

Пресс-служба UFC анонсировала важное заявление президента организации Даны Уайта.

Руководитель лиги выступит в ближайшее время. Время начала и детали выступления неизвестны.

Ранее Уайт подтвердил, что экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия проведет бой на турнире UFC 317. Вероятно, его соперником станет бразилец Чарльз Оливейра.

Чемпион в легкой весовой категории Ислам Махачев может провести поединок с обладателем пояса в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

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Дана Уайт
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