Джон Джонс: «Рейес в бою со мной просто пытался выжить»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) вновь раскритиковал 13-го номера рейтинга в полутяжелом весе Доминика Рейеса (13-4).

«Доминик, когда ты будешь вспоминать наш поединок, я не хочу, чтобы ты сомневался во мне или в судьях. Посмотри на себя, на свои силы и выносливость. Ты не использовал их в полной мере. Чем быстрее ты это осознаешь, тем лучшим спортсменом ты сможешь стать», — написал Джонс в соцсети X.

Затем пользователь соцсети написал: «Рейес победил тебя в тот день, и весь мир это знает. Потом ты очень быстро убежал, потому что все хотели увидеть матч-реванш», на что Джонс ответил: «Теперь я ушел, потому что все хотели реванша? Я люблю вас, ребята, с вашими историями. Я тыкаю людям в глаза, мои руки длиннее, я больше всех, я должен платить судье, я прячусь, никто не находится в расцвете сил, когда дерется со мной. Продолжайте в том же духе».

После этого Джонс добавил: «В конце концов, Доминик годами тренировался, чтобы победить меня. Он говорил, что я всегда был его целью с самого первого дня. У него был шанс. Бой закончился тем, что этот человек просто пытался выжить».

Джонс победил Рейеса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). Однако большая часть аналитиков из новостных изданий отдали победу Рейесу. Бой состоялся 8 февраля 2020-го на UFC 247 в Хьюстоне, США.