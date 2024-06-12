Дрикус дю Плесси: «Если Уиттакер победит Чимаева, это не гарантирует ему бой за титул»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) считает, что в случае победы экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (25-7) над 10-м номером рейтинга Хамзатом Чимаевым (13-0), австралиец должен провести бой с первым номером рейтинга Шоном Стриклендом (29-6).

«Если Хамзат одержит победу над Уиттакером, я с удовольствием проведу бой с Хамзатом. На мой взгляд, даже если Уиттакер победит Хамзата, это не гарантирует ему титульный бой. Я бы предпочел, чтобы он встретился со Стриклендом в бою за звание претендента номер один», — сказал южноафриканец FightWave.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Стрикленд победил Пауло Косту (14-4) раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.