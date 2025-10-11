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11 октября 2025, 15:00

Чарльз Оливейра против Матеуша Гамрота: время начала и трансляция боя турнира UFC Fight Night

Чарльз Оливейра и Матеуш Гамрот проведут поединок на UFC Fight Night 261 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Чарльз Оливейра.
Фото Getty Images

Бразильский боец Чарльз Оливейра и поляк Матеуш Гамрот проведут поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 261 в ночь с 11 на 12 октября. Вечер ММА состоится на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Начало главного боя — около 4.30 по московскому времени.

ММА UFC: Оливейра — Гамрот

За результатами поединка можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. Смотреть бой можно на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск», Okko и UFC Fight Pass.

35-летний Оливейра в ММА имеет рекорд — 35-11-01. В последнем бою, который состоялся 28 июня 2025-го на UFC 317, бразильский боец проиграл Илии Топурии нокаутом (удары).

На счету 34-летнего Гамрота профессиональный рекорд — 25-3-0-1. Предыдущий бой польский боец провел 31 мая этого года на UFC on ESPN 68. Тогда Матеуш победил Людовита Клайна единогласным решением судей.

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Чарльз Оливейра
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