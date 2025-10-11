Ирина Алексеева против Биа Мескиты: время начала и трансляция боя турнира UFC Fight Night

Россиянка Ирина Алексеева проведет поединок в легчайшем весе против бразильянки Биа Мескиты на турнире UFC Fight Night 261 в ночь с 11 на 12 октября. Вечер ММА пройдет на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Начало боя Алексеева — Мескита — в 00.30 по московскому времени.

ММА UFC: Мескита — Алексеева

За результатами поединка можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. Смотреть бой можно на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

35-летняя Алексеева в ММА провела восемь боев, в которых одержала пять побед и потерпела три поражения. На счету 34-летней Мескиты профессиональный рекорд — 5-0.