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UFC Fight Night Оливейра — Гамрот: началась трансляция турнира

Началась трансляция турнира UFC Fight Night 261
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Чарльз Оливейра.
Фото Getty Images

Началась трансляция турнира UFC Fight Night 261. Вечер ММА принимает спортивная арена «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Главный кард ожидается в 2.00 по московскому времени. Возглавит шоу бой в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и поляком Матеушом Гамротом. В предварительном карде состоится бой россиянки Ирины Алексеевой с бразильянкой Биа Мескиты.

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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