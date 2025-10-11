UFC Fight Night Оливейра — Гамрот: началась трансляция турнира

Началась трансляция турнира UFC Fight Night 261. Вечер ММА принимает спортивная арена «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Главный кард ожидается в 2.00 по московскому времени. Возглавит шоу бой в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и поляком Матеушом Гамротом. В предварительном карде состоится бой россиянки Ирины Алексеевой с бразильянкой Биа Мескиты.

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).