Перейра с поясом чемпиона UFC посетил шиномонтаж, в котором работал: «Анкалаев был прав»

Чемпион UFC Алекс Перейра вернулся в Бразилию и посетил шиномонтаж, в котором работал.

5 октября он победил россиянина Магомеда Анкалаева и стал чемпионом в полутяжелом весе. Бразилец победил техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Перед боем Анкалаев обещал вернуть Перейру обратно на шиномонтаж.

«Анкалаев был прав — я вернулся. Но я делаю это каждый год. Вот это место, с такой замечательной историей», — сказал Перейра на видео, опубликованном в соцсетях.

У 38-летнего Перейры 12 победа при 3 поражениях за карьеру в ММА.