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Оливейра — о возможном завершении карьеры: «Это только у вас в головах»

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра опроверг слухи о скором завершении карьеры.

«Разговоры о моем завершении карьеры только у вас в головах. Я никогда не говорил, что собираюсь уходить. Теперь меня постоянно спрашивают насчет этого. Я что, так плохо дерусь? Или вы просто хотите, чтобы я завязывал с ММА? Я не знаю, что происходит. Я даже не думаю об этом, но мне продолжают задавать эти вопросы», — сказал Оливейра в интервью MMA Junkie.

В ночь на 12 октбря 35-летний бразилец проведет поединок против поляка Матеуша Гамрота на турнире UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро.

За карьеру Оливейра провел 47 боев — 35 побед, 11 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.

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Чарльз Оливейра
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