Алексеева прошла процедуру взвешивания перед боем на UFC Fight Night 261

Российский боец UFC Ирина Алексеева прошла процедуру взвешивания перед турниром UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро.

Вес спортсменки составил 61,46 кг. Соперницей 35-летней россиянки станет бразильянка Беатрис Мескита.

Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 октября. На счету Алексеевой 8 боев, в которых она одержала 5 побед и потерпела 3 поражения. 34-летняя Мескита провела 5 боев в ММА и во всех одержала победу. Для Мескиты этот бой станет дебютом в UFC.