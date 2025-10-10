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Алексеева прошла процедуру взвешивания перед боем на UFC Fight Night 261

Сергей Ярошенко

Российский боец UFC Ирина Алексеева прошла процедуру взвешивания перед турниром UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро.

Вес спортсменки составил 61,46 кг. Соперницей 35-летней россиянки станет бразильянка Беатрис Мескита.

Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 октября. На счету Алексеевой 8 боев, в которых она одержала 5 побед и потерпела 3 поражения. 34-летняя Мескита провела 5 боев в ММА и во всех одержала победу. Для Мескиты этот бой станет дебютом в UFC.

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Ирина Алексеева
UFC
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