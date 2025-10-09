Сирил Ган заявил о полной готовности к бою с Томом Аспиналлом за титул чемпиона UFC

Француз Сирил Ган прокомментировал свою подготовку к бою с чемпионом UFC Томом Аспиналлом за пояс в тяжелом весе.

«Я уверен в этом поединке. Не хочу говорить о том, что произойдет после боя. Я хочу получить этот пояс, и я делаю все возможное в тренировочном лагере для этого. Все уже знают о моей силе. Я очень хорошо двигаюсь и могу выдерживать всю дистанцию поединка. Моя ударная техника на высшем уровне. Я не зациклен на социальных сетях или людях на улице; я сосредоточен на своей семье, друзьях, команде и своей цели. Это другое мышление», — сказал Ган в интервью на YouTube-канале The National.

Поединок возглавит турнир UFC 321, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 25 октября.