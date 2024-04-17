Царукян: «Гильотина Оливейры далеко не самая жесткая»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) заявил, что на тренировках он попадался в куда более жесткие гильотины, чем в бою с Чарльзом Оливейрой (34-10). Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

— Какой процент бойцов постучали бы в такой гильотине?

— Да я не знаю, 50 на 50, кто как. Не могу ответить, кто-то быстро уходит, кого-то берешь, он быстро сдается. Только бой начался, я свеж, че мне сдаваться? У меня был еще запас 30 секунд работать, невозможно задушить, когда ты знаешь технику. С гильотины можно уйти, а вот rear-naked choke, который он душит со спины, — с нее уйти невозможно. Если он руки закрыл, то хоть ты будешь черный пояс 9-й дан, ты оттуда не выйдешь. Это все, конечная остановка. Но с гильотины есть выход, а есть приемы, с которых нет выхода. Если он закрыл руки, ты приехал.

— Это была самая жесткая гильотина, в которую ты попадался в жизни?

— Да нет, ты что. Я на тренировке попадался в такие гильотины, там у нас грепплеры есть парни. И приходилось такое вытворять, что когда ты с гильотины выходишь, у тебя туман, все темно, тяжко. А с этой гильотины я вышел, у меня не было такого потемнения.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.