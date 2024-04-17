Царукян: «Сбор в Дагестане возможен. Не думаю, что будут проблемы».

Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) рассказал, что, возможно, проведет тренировочный сбор в Дагестане в преддверии поединка за титульный бой в легком весе. Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

— Есть ли смысл в Америку лететь, если бой будет в Абу-Даби?

— Смысл есть, конечно. Во-первых, там много спарринг-партнеров, во-вторых, сам зал, все профессионалы, в-третьих, ты там ни на что не отвлекаешься, никто тебя в гости не зовет, не тянет на свадьбы и дни рождения.

— Сбор в Дагестане возможен перед боем с Махачевым?

— Да, это возможно, конечно, подтянуть вольную борьбу, почему бы и нет.

— Просто принципиальный бой, а Махачев из Дагестана.

— Тренера там, которые работали со мной по вольной борьбе, они и будут работать. Не думаю, что будут какие-то проблемы, никогда не было. Кто лучше подготовится, тот и будет сильнее, — сказал Царукян.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.