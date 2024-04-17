Бадаев прокомментировал желание Царукяна представлять Армению

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал слова Армана Царукяна о том, что в UFC он представляет только Армению, а не Россию.

«Я оцениваю только бойцовские качества спортсменов. Мне важно разобрать навыки парня, который мчится к титульному бою. Человек верит в мечту, силен духом, и является нашим соотечественником, прожив определенную часть жизни в России. Флаг и другое — личное право. Очевидно, что он — армянин по национальности и хочет отдать дать уважение своей второй родине. Ранее Арман сам высказывался, что Россия также является для него родиной. Насколько это неприятно или приятно, каждый решит для себя сам. Другое дело, что Царукян вправе сам решать, какой флаг он будет выносить. Обвинять в этом нет никакой надобности», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Отметим, у спортсмена есть гражданство РФ и нет армянского паспорта.