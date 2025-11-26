Царукян раскритиковал Делла Маддалену после поражения в бою с Махачевым

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал поражение австралийца Джека Делла Маддалены в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Это было... так легко! Ислам сейчас на своем пике, то, как он чувствует дистанцию, как он дерется, как он настроен... безумие. Он очень хорошо двигается, не тратит силы, а затем бьет в нужный момент и валит на землю, и так легко... Я не знаю, чем Джек Делла Маддалена занимался всю подготовку? Он не защитился ни от одного тейкдауна. Безумие!» — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

34-летний Махачев победил 29-летнего Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322. Россиянин завоевал титул чемпиона в полусреднем весе. Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.