Фергюсон: «Всегда считал Махачева скорее атлетом, который делает ставку на физические кондиции»

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон поделился мнением об Исламе Махачеве.

«Ислам был одним из тех чуваков, которые всегда были в зале с Хабибом. Что-то вроде Стерлинга и Двалишвили, когда Стерлинг ушел [из легчайшего веса], Мераб начал блистать. То же самое и с Хабибом и Исламом. Всегда считал, что Ислам скорее атлет, который делает ставку на физические кондиции. Но я желаю ему удачи», — сказал Фергюсон в интервью на YouTube-канале Helen Yee Sports.

В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.