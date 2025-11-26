Немков планирует провести бой с Нганну в 2026 году

Российский боец ММА Вадим Немков хочет провести бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в 2026 году.

«Хотелось бы у Нганну выиграть. Вы спросили про бой мечты, сейчас это он. Думаю, что в случае победы над Феррейрой следующий бой проведу весной», — цитирует Немкова ТАСС.

13 декабря в Лионе Немков проведет бой с бразильцем Ренаном Феррейрой на турнире PFL. В активе 33-летнего россиянина 19 побед, 2 поражения и 1 несостоявшийся бой. Нганну является вице-президентом PFL.