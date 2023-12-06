Дана Уайт поддержал Илона Маска в конфликте с рекламодателями: «Не указывайте мне, что делать»

Глава UFC Дана Уайт согласился со словами владельца социальной сети Х Илона Маска, который оскорбил угрожавших прекратить сотрудничество рекламодателей с его проектом.

«Не только я и Илон сейчас так считаем, — приводит слова Уайта издание BJ Penn. — То, что вы нас спонсируете, не означает, что вы управляете нашим бизнесом, и вы точно не будете указывать мне, что делать. Это факт. Этого никогда не произойдет.

У меня новый образ мышления. Я смотрю на спонсорство как на отношения. Если мне приходится быть в отношениях с кем-то в течение шести лет, то лучше, чтобы наши взгляды совпадали, чтобы мы думали и чувствовали одинаково, иначе ты будешь заниматься своими делами. Никогда не звоните мне и не говорите, что вы хотите, чтобы я что-то делал только потому, что вы нас спонсируете. Этого никогда не произойдет. Так что если вы — такой тип людей, даже не пытайтесь спонсировать UFC».

Ранее Маск предложил крупным рекламодателям, пытающимся шантажировать компанию X отказом от размещения рекламы, просто не сотрудничать с ней.