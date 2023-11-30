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Сегодня, 09:30

Царукян: «Двалишвили провел за бой 49 попыток тейкдауна? Это говорит, что у него не настолько хорошая борьба»

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) объяснил в интервью «СЭ», почему никогда не будет стремиться провести сопернику как можно больше тейкдаунов.

— Мераб Двалишвили в бою с Петром Яном поставил исторический рекорд UFC по количеству попыток тейкдаунов — 49. Для тебя насколько такая цифра звучит нереально?

— Ну, это говорит, что у него не настолько хорошая борьба. Если посмотреть бои Хабиба, он за весь бой может перевести 3-4 раза и 5 минут удерживать. Вот так надо бороться. Но так — это, конечно, нереально, круто, у него нереальная выносливость, я не знаю... Я смотрел его бой с Петей, он 25 минут не останавливался. Правильно выстроил геймплан, не наносил тяжелые удары, просто махал легкие удары ногами-руками, вообще не вкладывался и акцентировался на борьбе. Петя хорошо вставал, поэтому получилось столько попыток.

— Ради эксперимента ты смог бы 49 попыток за 25 минут сделать в бою?

— Я бы даже не пытался.

Царукян и Бенил Дариуш (22-5) подерутся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Арман Царукян. «За столом обязательно спросил бы у Хабиба пару советов». Интервью с Арманом Царукяном

Арман Царукян
UFC
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