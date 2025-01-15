Царукян не считает, что станет величайшим легковесом UFC, если победит Махачева

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян в интервью «СЭ» заявил, что не будет считать себя величайшим легковесом в истории промоушена в легком весе в случае победы над действующим чемпионом Исламом Махачевым.

— Если ты выиграешь у Ислама, станешь ли величайшим легковесом в истории UFC?

— Нет, конечно.

— Хотя у него винстрик — 14 побед подряд. Такой скальп забрать — это стоит пяти побед, наверное.

— Ну, на бумаге же это ничего не говорит. [На бумаге] Это просто обычный легковес, который — да, много раз защищал [титул], но... Надо защитить минимум четыре раза, чтобы стать величайшим легковесом.

Царукян и Махачев подерутся в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США), который состоится в ночь с 18 на 19 января. Бойцы проведут реванш. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера титульный поединок пройдет между еще одним россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

Полностью интервью Армана Царукяна читайте на сайте «СЭ».