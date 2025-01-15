Царукян: «Две недели харкал кровью после удара Мартинса. Не удивительно, что он Махачева положил»

Арман Царукян в интервью «СЭ» сообщил, что две недели харкал кровью после удара экс-бойца UFC Адриано Мартинса в спарринге.

— Ты работал в кэмпе с Адриано Мартинсом. Правым боковым он положил Махачева. Ты вникал в то, как он этот удар бьет?

— Я вам однозначно скажу, что у него сумасшедший удар. Не просто лаки-панч, как люди говорят. Он мне в спарринге два таких удара попал, что... Мне, наверное, никто такие не попадал. Он мне один раз попал, у меня весь глаз вот так [опух], весь синий был. Я не знаю... Харкал кровью две недели, блин. От природы сумасшедший удар. Просто бьет очень сильно. Правый боковой и левый прямой, просто сумасшедшие.

— Не удивительно, что он Ислама положил (Мартинс нокаутировал Махачева в 2015 году. — Прим. «СЭ»).

— Вообще не удивительно. Я тоже думал, что лаки-панч, но когда поспарринговался... Мне правый боковой как дал, я понял, что с этим парнем лучше на дальней дистанции боксировать.

В ночь с 18 на 19 января Царукян и Махачев будут биться в рамках главного поединка турнира UFC 311 в Инглвуде (США). Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера титульный поединок пройдет между еще одним россиянином — Умаром Нурмагомедовым и американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

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