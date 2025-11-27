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Немков объяснил, почему не подписал контракт с UFC

Анастасия Пилипенко

Российский боец ММА Вадим Немков объяснил отказ от подписания контракта с UFC плохими предложенными условиями.

«Мы попросили улучшить условия, — цитирует Немкова ТАСС. — А нам сказали, что, мол, такие условия. Изначально говорили, что бойцы из России не интересны UFC. Турниры в России не проводят, бойцов из СНГ очень много сейчас, в том числе есть чемпионы и претенденты. Сказали: «Хороший парень, но нам не интересен». Даже сказали, что не против, если я буду драться в PFL».

13 декабря в Лионе Немков проведет бой с бразильцем Ренаном Феррейрой на турнире PFL. В активе 33-летнего россиянина 19 побед, 2 поражения и 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
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Вадим Немков
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