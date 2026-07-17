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Допинг

Швейцарский боец UFC Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Руслан Минаев

Представляющий Швейцарию боец UFC в полутяжелом весе Волкан Оздемир дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«В феврале я сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин после того, как последовал рекомендациям медицинского специалиста. Как спортсмен высокого уровня, я несу ответственность за все, что принимаю. Я совершил ошибку и полностью беру на себя ответственность за нее», — написал 36-летний спортсмен в соцсети.

Оздемир занимает восьмую строчку в рейтинге полутяжеловесов UFC. На его счету 21 победа и 8 поражений.

Последний раз швейцарец выходил в октагон в ноябре 2025 года на турнире UFC Fight Night 265 в Аль-Райяне (Катар), где он нокаутом победил американца Алонзо Менифилда.

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Волкан Оздемир
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