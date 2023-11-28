Бывший чемпион UFC Петр Ян рассказал о своем самочувствии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» рассказал о том, что поменял в тренировках и своем самочувствии.

— Тренировок пока нет у меня, но я по чуть-чуть я во втягивающем процессе я. Подготавливаю свое тело к будущим тренировкам. А менять все буду немножко позже.

— А самочувствие как?

— Отличное.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА. Россиянин проиграл три последних поединка подряд.

В последнем бою он уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221, который состоялся 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США).