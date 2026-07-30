Чимаев проведет бой по правилам вольной борьбы с экс-чемпионом UFC Вудли 5 сентября в Москве

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев проведет поединок по правилам вольной борьбы с американцем Тайроном Вудли, сообщила пресс-служба американской организации RAF.

Бой состоится на турнире RAF 5 сентября в Москве.

10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) Чимаев уступил Стрикленду раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Это поражение стало первым в карьере 32-летнего бойца. Также на его счету 15 побед.

У 44-летнего Вудли 19 побед, 7 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА.