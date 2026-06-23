Бруно Феррейра — Икрам Алискеров: когда бой UFC, дата и время начала

Феррейра и Алискеров подерутся на турнире UFC Fight Night в Баку

Россиянин Икрам Алискеров и бразилец Бруно Феррейра встретятся в поединке турнира UFC Fight Night в субботу, 27 июня. Бой пройдет на Национальной Гимнастической Арене в Баку (Азербайджан), начало — около 19.20 по московскому времени.

Следить за результатами поединков турнира в Баку можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В профессиональных смешанных единоборствах Алискеров одержал 17 побед и потерпел 2 поражения, у Феррейры — 15 побед и 3 поражения. Бойцы выступают в среднем весе.

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