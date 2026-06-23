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UFC Fight Night 280: когда пройдет турнир, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет 27 июня в Баку
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Рафаэль Физиев.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в субботу, 27 июня, в Баку (Азербайджан). Соревнования состоятся в бакинском кристальном зале. Главным событием станет бой в легком весе между Рафаэлем Физиевым и Мануэлем Торресом.

Предварительный кард начнется в 16.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 19.00 мск. Бой Физиев — Торрес ожидается ближе к концу основной программы турнира.

В прямом эфире турнир UFC Fight Night 280 покажет UFC Fight Pass. В России трансляция также будет доступна на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», на сайте matchtv.ru, в сервисах Okko и «Кинопоиск».

В соглавном событии турнира Шарабутдин Магомедов встретится с Мишелем Перейрой в среднем весе. Также в карде заявлены поединки Назим Садыхов — Матеус Камило, Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон, Икрам Алискеров — Брунно Феррейра и Абус Магомедов — Михал Олексейчук.

Результаты боев UFC Fight Night 280 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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Икрам Алискеров
Назим Садыхов
Рафаэль Физиев
Шарабутдин Магомедов(не использовать)
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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