Бразильский боец Сильва де Андраде дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг

Бразильский боец UFC Дуглас Сильва де Андраде получил 6-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба промоушена, в пробе 39-летнего спортсмена, взятой 14 февраля, был обнаружен фуросемид. Отмечается, что Сильва де Андраде предоставил Антидопинговому агентству боевых видов спорта (CSAD) пищевую добавку, которую употреблял накануне сдачи пробы. Фуросемид не был указан среди компонентов на этикетке, но найден во время анализа.

Отстранение бразильца вступило в силу 28 февраля и продлится до 28 августа.

В последний раз Сильва де Андраде выходил в октагон в июне 2024 года. Тогда он уступил Майлсу Джонсу на UFC on ESPN 58 единогласным решением судей. Всего на его счету 29 побед при 6 поражениях в ММА. Еще один поединок с участием бразильца признан несостоявшимся.