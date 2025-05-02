Бокс/ММА
2 мая, 16:58

Топурия выступит на турнире UFC 317 29 июня в Лас-Вегасе

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия заявил, что выступит на турнире UFC 317, который пройдет в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе.

«Я благодарен за оказанную мне честь. Хочу извиниться за то, что в такой момент нахожусь не с вами. Впереди меня ждет тяжелая подготовка — надеюсь, что доставлю всем вам радость 28 июня», — заявил боец во время общения по видео с жителями Мадрида после вручения ему государственной награды.

Ислам Махачев и&nbsp;Илия Топурия.Топурия великолепен, но против Махачева шансов почти нет. Ислам на другом уровне во всех аспектах

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.

Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
