Топурия выступит на турнире UFC 317 29 июня в Лас-Вегасе

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия заявил, что выступит на турнире UFC 317, который пройдет в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе.

«Я благодарен за оказанную мне честь. Хочу извиниться за то, что в такой момент нахожусь не с вами. Впереди меня ждет тяжелая подготовка — надеюсь, что доставлю всем вам радость 28 июня», — заявил боец во время общения по видео с жителями Мадрида после вручения ему государственной награды.

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.