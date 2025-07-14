Бразилец Уокер планирует получить российское гражданство после выхода на бой под песню «Матушка Земля»

Бразильский боец Вальтер Уокер надеется получить российское гражданство.

13 июля Уокер победил американца Кеннеди Нзечакву на турнире UFC on ESPN 70. Он вышел на бой под песню «Матушка Земля», а после поединка на русском языке признался в любви России.

«У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует [получить гражданство РФ], процесс будет поступательным», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

На счету Уокера 14 побед в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении.