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14 июля 2025, 09:57

Бразилец Уокер планирует получить российское гражданство после выхода на бой под песню «Матушка Земля»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бразильский боец Вальтер Уокер надеется получить российское гражданство.

13 июля Уокер победил американца Кеннеди Нзечакву на турнире UFC on ESPN 70. Он вышел на бой под песню «Матушка Земля», а после поединка на русском языке признался в любви России.

Вальтер Уокер.«Россия — мой дом!» Бразильский боец вышел под «Матушку Землю» и заговорил по-русски

«У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует [получить гражданство РФ], процесс будет поступательным», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

На счету Уокера 14 побед в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении.

Источник: ТАСС
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