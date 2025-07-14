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14 июля 2025, 17:15

Американская певица Бэнкс обвинила Макгрегора в онлайн-домогательствах

Алина Савинова
Азилия Бэнкс и Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс заявила об онлайн-домогательствах со стороны бойца ММА Конора Макгрегора.

В своих соцсетях 34-летняя певица опубликовала фотографии ирландца в обнаженном виде, которые тот ей присылал. Также Бэнкс рассказала, что боец угрожал ей, чтобы она никому не сообщала об этой переписке.

«Макгрегор, ты вообще знаешь, кто я такая? Это харам», — написала Бэнкс, напомнив, что Макгрегор хочет баллотироваться в президенты Ирландии.

В ноябре 2024 года Макгрегор был признан виновным в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018-го. Ирландский суд принял сторону потерпевшей Никиты Хэнд и постановил выплатить ей почти 250 тысяч евро.

37-летний ирландец за карьеру в ММА одержал 22 победы при 6 поражениях. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.

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Конор Макгрегор
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