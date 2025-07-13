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13 июля 2025, 12:53

Бразилец Уокер рассказал, что вышел на бой под песню «Матушка Земля» из-за дочери

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бразильский боец Вальтер Уокер объяснил, почему вышел на бой с американцем Кеннеди Нзечакву на турнире UFC on ESPN 70 под российскую песню «Матушка Земля».

27-летний бразилец одержал победу уже в первом раунде, сделав болевой прием на пятку.

«Моя дочка каждый день поет эту песню: утро, вечер... Эта музыка в моей голове. И я подумал, что эта музыка даст мне нужную мотивацию. Потому что моя жизнь — это моя дочка и моя жена... Я живу в России, и Россия меня любит так же, как я люблю Россию», — цитирует Уокера РЕН ТВ.

Также после боя Уокер на русском языке признался в любви России. Бразилец женат на русской девушке и тренируется в зале «GOR MMA» в Москве.

Источник: РЕН ТВ
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Вальтер Уокер
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