Ян сделал вес перед поединком с Двалишвили на UFC 323

Российский боец UFC Петр Ян прошел процедуру взвешивания перед титульным поединком в легчайшем весе с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

32-летний спортсмен показал 61,23 кг и уложился в лимит. Вес 34-летнего грузина, который прошел процедуру взешивания ранее, оказался таким же.

Поединок Двалишвили и Яна состоится в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Их первый бой в марте 2023 года на UFC Fight Night 221 завершился победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения.

ММА UFC: Двалишвили — Ян