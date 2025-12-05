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Макгрегор заявил о желании провести титульный бой с Исламом Махачевым

Алина Савинова

Ирландский боец Конор Макгрегор признался, что хочет провести бой за титул UFC в полусреднем весе с россиянином Исламом Махачевым.

В ноябре Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

«Определенно хочу побороться за пояс в полусреднем весе. Это был бы хороший бой. Левша с левшой. Ислам показал хорошее выступление. Честная игра, у него хватило смелости подняться в весе. Я в предвкушении», — цитирует Макгрегора BloodyElbow.

Макгрегор не дрался по правилам ММА с июля 2021 года после поражения техническим нокаутом американцу Дастину Порье на UFC 264. Всего на счету ирландца 22 победы при шести поражениях.

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Ислам Махачев
Конор Макгрегор
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