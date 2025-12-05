Двалишвили уложился в вес перед титульным боем с Яном

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили прошел процедуру взвешивания перед титульным реваншем в легчайшем весе с россиянином Петром Яном.

34-летний спортсмен показал на весах 61,23 кг и уложился в нужные рамки.

Поединок Двалишвили и Яна пройдет в ночь с 6 на 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Их первый бой состоялся 11 марта 2023 года на UFC Fight Night 221 и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения.

ММА UFC: Двалишвили — Ян