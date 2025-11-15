Бокс/ММА
В махачкалинском «Динамо» поддержали Махачева перед боем с Маддаленой

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым на турнире UFC 322.

«Для нас Ислам — это легенда Дагестана, России, заслуженный спортсмен. Мы все желаем ему победы, стать двойным чемпионом. Поэтому будем держать за него кулаки. Планируем организовать совместный просмотр боя на базе с командой», — сказал Газизов «СЭ».

Россиянин и австралиец встретятся в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября в поединке за титул в полусреднем весе. У Махачева в ММА 27 побед и 1 поражение, у его соперника 17 побед и 2 поражения.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
