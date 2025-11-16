Махачев в сопровождении Хабиба вышел на бой с Маддаленой на UFC 322

Российский боец Ислам Махачев вышел на бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

Махачева сопровождал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Поединок между Махачевым и Маддаленой пройдет за титул в полусреднем весе и возглавляет турнир UFC 322.

«СЭ» ведет трансляцию поединков UFC 322.

Махачев провел 28 боев в ММА — 27 побед и 1 поражение. На счету Маддалены — 18 побед при 2 поражениях.

