Сегодня, 08:18

Махачев в сопровождении Хабиба вышел на бой с Маддаленой на UFC 322

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев вышел на бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

Махачева сопровождал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Поединок между Махачевым и Маддаленой пройдет за титул в полусреднем весе и возглавляет турнир UFC 322.

«СЭ» ведет трансляцию поединков UFC 322.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Махачев провел 28 боев в ММА — 27 побед и 1 поражение. На счету Маддалены — 18 побед при 2 поражениях.

