Шевченко победила Вэйли Чжан на UFC 322
Российский боец Валентина Шевченко одержала победу над китаянкой Вэйли Чжан в соглавном событии турнира UFC 322.
37-летняя спортсменка одержала победу решением судей и сохранила титул в наилегчайшем весе.
Россияна одержала 26-ю победу в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. На счету китаянки теперь также 4 поражения и 26 побед.
ММА UFC: Шевченко — Чжан
«СЭ» ведет трансляцию UFC 322. В главном поединке вечера россиянин Ислам Махачев проведет титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой в полусреднем весе.
