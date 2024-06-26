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Сегодня, 12:40

Бой Царукяна против Махачева может пройти в октябре

Руслан Минаев
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Менеджер бойца UFC Армана Царукяна Саят Абдрахманов заявил, что после окончания срока дисквалификации в приоритете поединок с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

«Да, в приоритете бой за пояс», — цитирует менеджера ТАСС.

Абдрахманов сообщил, что Царукян сократит срок отстранения до шести месяцев, чтобы быть доступным в октябре.

Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Она может быть сокращена до полугода, если боец поучаствует в кампании по борьбе с буллингом.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
ММА
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