Базров: «Может быть, Эдвардс бросит Шавкату вызов после победы над Мухаммадом»

Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца ММА Шавката Рахмонова, рассказал о роли своего подопечного в чемпионском бою между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом, который пройдет в турнире UFC 304.

«Шавкат буквально неделю назад прилетел из Англии. Посмотрел обстановку. И, скорее всего, он будет выступать в некоей роли в поединке Леона Эдвардса и Белала Мухаммада. Страховать мы точно не будем никого. Он поедет и посмотрит. Может быть, какие-то будут интересные моменты, связанные с выходом в октагон. Или раскрутка какого-то будущего боя за титул.

Если этого не будет, то просто он будет участвовать, смотреть бой своих будущих потенциальных соперников. Может быть, Эдвардс даже бросит Шавкату вызов. Но это при условии, что Леон выиграет. Посмотрим. Думаю, в Манчестере будет что-то интересное», — приводит слова Базрова Legalbet.kz.

Титульный бой в полусреднем весе Эдвардс — Мухаммад пройдет 28 июля в Манчестере.