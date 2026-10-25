Болельщики из России встретили Яна после победы над Двалишвили в Абу-Даби

Российские болельщики приветствовали соотечественника, бойца Петра Яна после победы над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Многочисленные фанаты скандировали «Петр Ян! Один за всех и все — за одного. Петр Ян — чемпион». Боец обменялся с некоторыми из них рукопожатиями. Ян также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. В профессиональных ММА у него 21 победа и 5 поражений.

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